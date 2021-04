LG stopper offisielt utviklingen av nye smarttelefoner

Du ser på Annonser

Selv om LG har vært villige til å eksperimentere mye med deres smarttelefoner i løpet av årene, og har tilbudt telefoner med to skjermer og merkelige gimmicks, så har de ikke klart å ta stor nok markedsandel til at det lønner seg for dem å satse videre.

Så etter mange måneder med rykter er det nå dessverre offisielt. LG trekker seg helt fra smarttelefonmarkedet, og hele avdelingen vil bli lagt ned innen den 31. juli. Dette fremgår via en offisiell pressemelding, hvor de dessuten skriver følgende:

"Current LG phone inventory will continue to be available for sale. LG will provide service support and software updates for customers of existing mobile products for a period of time which will vary by region. LG will work collaboratively with suppliers and business partners throughout the closure of the mobile phone business. Details related to employment will be determined at the local level. Moving forward, LG will continue to leverage its mobile expertise and develop mobility-related technologies such as 6G to help further strengthen competitiveness in other business areas. Core technologies developed during the two decades of LG's mobile business operations will also be retained and applied to existing and future products."