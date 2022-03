LGs nye C2-serie ser ut til å bli mye dyrere enn først antatt

HQ

Under årets CES-messe avslørte LG helt nye TV-er i det som enkelt og greit har fått navnet "2"-serien, altså B2, C2 og G2, og selv om de ikke avslørte helt konkrete priser, indikerte de sterkt at de ville kunne klare å prissette 42-tommers versjonen av C2 til under 1000 dollar.

Mange har ventet på at OLED-TV-er skulle falle i pris, men det ser ikke ut til at LG har klart å senke den i denne omgang likevel. Via FlatPanelsHD fremgår det i stedet at man må regne med en pris på hele 1830 dollar for 42-modellen, som altså er en ganske markant stigning. Prisene ser slik ut:

"42-inch: €1,650 (around $1,830 / £1,375 / AU$2,520)

48-inch: €1,800 (around $1,995 / £1,500 / AU$2,750)

55-inch: €2,300 (around $2,550 / £1,915 / AU$3,510)

65-inch: €3,200 (around $3,550 / £2,665 / AU$4,890)

77-inch: €5,400 (around $5,985 / £4,500 / AU$8,245)

83-inch: €7,500 (around $8,310 / £6,250 / AU$11,450) "

Hvordan det vil se ut i Norge er ennå ukjent, men denne første konkrete indikasjonen foreslår at det kommer til å bli dyrt.