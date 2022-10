Liam Neeson aktuell for The Naked Gun-reboot

HQ

Hvis du spør folk født på 70- eller 80-tallet hva som er den morsomste filmen som noen gang er laget, er sjansen stor for at et overraskende stort antall av dem vil svare The Naked Gun, eller Mannen med den nakne pistol som den heter her til lands.

Filmen ble utgitt i 1988 og var en oppfølger til TV-serien Police Squad, med avdøde Leslie Nielsen i hovedrollen som detektiv Frank Drebin. Den ble utrolig populær takket være den ekstremt store mengden smarte og vittige vitser som svingte vilt og respektløst i alle retninger.

Nå har en reboot fått grønt lys av Paramount, og de ønsker at Liam Neeson (Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace, Taken) spiller hovedrollen, som muligens vil være Drebins sønn i stedet for å spille Frank Drebin. Det er også mange andre interessante navn knyttet til rebooten.

Regissøren av Chip 'n Dale: Rescue Rangers, Akiva Schaffer, regisserer, og han har med manusforfatterne Alec Sulkin og Mark Hentemann fra samme film. American Dad- og Family Guy-skaperen Seth MacFarlane er bekreftet som produsent.

Neeson bekreftet at han snakket med MacFarlane om en reboot av The Naked Gun for to år siden, men siden ingenting har blitt hørt siden den gang ble det antatt at det aldri ble noe av.