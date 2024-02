Liam Neeson følte seg krenket av fansenes Jar Jar Binks-hat

HQ

Vi husker alle hvor ekstremt mislikt Jar Jar Binks var, som i Star Wars: Episode I - The Phantom Menace fra 1999 hoppet rundt med et merkelig utseende og hørtes ut som en barneprogramfigur. Fansen hatet Jar Jar og fansen hater fortsatt Jar Jar, noe Liam Neeson ikke er enig i i det hele tatt. Faktisk følte Taken skuespilleren (som jo spiller Qui-Gon Jinn i samme film) seg krenket og såret av fansenes Jar Jar hat.

I en samtale med Empire uttalte Neeson: "Ahmed [Best] var så morsom og oppfinnsom. Jeg og Ewan ble personlig såret og fornærmet av den kritiske reaksjonen på karakteren."

Hva synes du om Jar Jar Binks?