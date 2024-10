Liam Neesons dager som actionfilmstjerne er nesten over

HQ

Til tross for at han er 72 år gammel, har Liam Neeson ikke sluttet å gi sine fans og actionpublikum over hele verden intense og spennende filmer. Neeson har imidlertid avslørt at hans tid som actionfilmstjerne nærmer seg slutten, noe han snakket om i et nylig intervju med People.

På spørsmål om hvor lenge han har planer om å fortsette å fordype seg i actionfilmens verden, svarte Neeson "Jeg er 72 år - det må ta slutt på et eller annet tidspunkt. Du kan ikke lure publikum. Jeg vil ikke at Mark skal utkjempe kampscenene mine for meg. Kanskje i slutten av neste år. Jeg tror det er nok."

Neeson er tilknyttet en hel rekke kommende prosjekter av varierende størrelse, der det største er The Naked Gun reboot, der han forventes å gi sin vri på Frank Drebin. Han skal også spille hovedrollen i et par andre verk, inkludert en Run All Night oppfølger, en oppfølger til Ice Road, og den kommende Absolution også. Neeson kommer selvsagt til å få nok action før han legger opp.