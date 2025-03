Libanon og Syria blir enige om våpenhvile etter dødelige sammenstøt ved grensen

HQ

I skyggen av de forrevne fjellene som skiller Libanon og Syria, der arrene etter tidligere konflikter fortsatt henger igjen, har ekkoet av artilleriild og buldringen fra stridsvogner veket plassen for en urolig stillhet.

Mandag kunngjorde Libanon og Syria en våpenhvileavtale etter to dager med intense sammenstøt på tvers av grensen, som krevde ti menneskeliv og etterlot 52 sårede på libanesisk side.

Avtalen, som ble inngått av forsvarsministrene i begge land, har som mål å stanse ytterligere eskalering langs en grense som har blitt stadig mer ustabil etter at Syrias Bashar al-Assad falt for tre måneder siden.

Sammenstøtene, som begynte etter at syriske tropper beskyldte Hizbollah for å ha krysset inn på syrisk territorium og drept tre soldater, fikk begge sider til å forsterke grensene med flere tropper og tunge våpen.

Mens Hizbollah benektet at de var involvert, hevdet libanesiske tjenestemenn at de syriske soldatene angivelig hadde krysset inn på libanesisk territorium først, noe som utløste en konfrontasjon som førte til deres død.

Mens innbyggerne i grensebyene flyktet inn i landet for å unnslippe beskytningen, forsøkte de to landene å deeskalere spenningen, og etterretningstjenestene opprettholdt kontakten for å forhindre en ytterligere forverring.