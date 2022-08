Lich King er tilbake og vi feirer med livesendinger og premier

Først av alt, før vi setter i gang, ta quizen vår her slik at du kan delta for en rekke kule premier. Du kan lese mer om dem nedenfor.

Har du deltatt? Greit, la oss sette kursen mot Northrend. Blizzard har hatt en enorm suksess med å tilby hardbarkede World of Warcraft-fans å spille i akkurat den versjonen av den ekspansive verdenen de foretrekker. Det har kommet til uttrykk gjennom Classic-versjonene, og nå har vi kommet til den ultimate favoritten til mange - Wrath of the Lich King.

Utvidelsen hadde sin debut i 2008, og representerer for mange den perfekte balansen mellom tilgjengelighet, utfordring og sosial interaksjon. Denne utgaven er i ferd med å lanseres, og for å feire har vi slått oss sammen med Activision Blizzard for en storslått nostalgisk feiring med direktesendinger, quizer og premier.

Livesendinger - En "Scandinavian Tour"

Først og fremst kan vi avsløre at vi i løpet av den neste tiden vil tilby flere store livesendinger med prominente gjester, som du kan se via vår GR Live-side. Tidene som gjelder er:



Den 31. august kommer Oscar Dronjak fra bandet Hammerfall innom sammen med SNOWMIXIY og AnnieFuschsia.



Den 6. september vil en av spillets produsenter spille sammen med streamerne Sjeletyven og Whazz.



Den 14. september - Gjesteliste avsløres snart!



Den 27. september - Gjesteliste avsløres snart!



Valter Skarsgård og mye mer

Ikke nok med det, vi fikk ganske storslått besøk av Valter Skarsgård, som også husker eldre World of Warcraft-utvidelser, og vi tok turen til Borean Tundra i Northrend med ham, og snakket også litt om karrieren hans. Du kan se den videoen nedenfor. I tillegg, hvis du trenger litt god gammeldags hype, har vi også forberedt lanseringen med en video. Du finner den også nedenfor:

HQ

Premier og informasjon

Men det er faktisk ikke alt. Det er også premier å vinne, og akkurat nå har vi en flott replika av Arthas' Helmet of Domination som venter på å finne et hjem, en gigantisk Arthas-statue, samt et Pandemic-inspirert Wrath of the Lich King-brettspill, t-skjorter og originale Collector's Editions av utvidelsen helt uåpnet fra lanseringen i 2008. Forhåpentligvis deltok du i quizen øverst i nyhetene, men du kan også vinne ved å titte innom hver av de fire livesendingene.

Det er både premiene nevnt over, og noe så enkelt som Game Time-koder for to måneder hver, og vi har mange av dem.

Vi har ikke noe mer å si annet enn: The King is Back!