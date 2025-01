lider mer enn forventet, men vinner debutkampen i Australian OpenJannik

HQ

Jannik Sinners debut i Australian Open ble nok ikke som han hadde forventet. Den regjerende mesteren og verdens nummer 1 (vil forbli ATPs nummer 1 uansett hvordan turneringen ender) vant den første kampen mot chilenske Nicolás Jarry, nummer 36 i verden, men han led mye: 7-6(2), 7-6(5), 6-1, der de to første settene endte i tiebreak. Etter den innledende spenningen kjørte han over ham i tredje sett.

Det var en svært jevn kamp, men nok til at italieneren forlenget seiersrekken på 16 kamper siden oktober, hvorav 14 av dem i strake sett. Han har også vunnet 13 av de siste 15 tie-breaks. Og enda en for rekordentusiastene: Sinner har blitt den fjerde mannen som har vunnet 15 hardbanekamper på rad i Grand Slam-turneringer, noe som inkluderer fjorårets seire i Australian Open og US Open.

Sinner roste sin rival: "Han er en utrolig spiller med et enormt potensial, så jeg er fornøyd med hvordan jeg håndterte den tøffe situasjonen i de første par settene og glad for å være i neste runde." Jarry bærer nok et større nag til Sinner, som husker da han ble utestengt i elleve måneder i 2020 på grunn av en dopingdom som ble ansett som et uhell, men som likevel fjernet alle ATP-poengene hans. "Jeg skulle gjerne hatt den samme støtten som han fikk da det skjedde med meg. Det er noe som påvirker meg personlig", sa Jarry til den chilenske avisen La Tercera, gjengitt av ClayTennis.