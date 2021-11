Lies of P blander Bloodborne og Pinocchio i gameplaytrailer

HQ

Jeg var ikke den eneste som virkelig fikk pirret nysgjerrigheten da Round 8 Studio viste frem Lies of P sin historietrailer i mai. Dette til tross for at studioet sitt første spill var det mildt sagt middelse Bless Unleashed. Atmosfæren i historietraileren og tanken på å blande Souls-spillene med Pinocchio gjør meg nemlig veldig interessert, og den første gameplaytraileren demper ikke akkurat forventningene.

For selv om Lies of P ikke slippes før en gang i 2023 har Round 8 Studio nå gitt oss en over to minutter lang gameplaytrailer fra spillet som viser noen skikkelig gotiske omgivelser, kule fiender og selvsagt noen av de ulike våpnene vi skal få skape og bruke i utfordrende kamper. Nå gjenstår det bare å se hva utviklerne mener når de sier at man vil bli stadig mer menneske jo mer man lyver, og hvilke fordeler og ulemper dette medfører.