Lies of P: Complete Edition bringer det kritikerroste Souls-lignende spillet til Nintendo Switch 2

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Nintendo Switch 2 fortsetter å samle godt mottatte spill fra de siste årene som om de var Infinity Stones, og nå er det avslørt at « Lies of P: Complete Edition» er på vei til plattformen. «2024 Soulslike» kommer i både digitalt og fysisk format når det lanseres på Switch 2.

Den digitale utgaven av « Lies of P: Complete Edition» lanseres digitalt 6. august, mens den fysiske utgaven lanseres 2. oktober. Forhåndsbestillinger er tilgjengelige fra og med i dag på Nintendo eShop.

Som du kanskje forventer, inneholder « Lies of P: Complete Edition» ikke bare grunnspillet, men også Overture-DLC-en. Vi kan forvente at dette blir den nye måten å kjøpe spillet på de fleste plattformer, noe som gir oss tilgang til prequel-utvidelsen samt et av de beste Soulslike-spillene som har kommet fra et studio som ikke er FromSoft.