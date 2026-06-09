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      nyheter
      Lies of P
      Fremhevet: SGF 2026-dekning

      Lies of P: Complete Edition bringer det kritikerroste Souls-lignende spillet til Nintendo Switch 2

      Det kommer i en digital og en fysisk utgave, som lanseres henholdsvis i august og oktober.

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      Nintendo Switch 2 fortsetter å samle godt mottatte spill fra de siste årene som om de var Infinity Stones, og nå er det avslørt at « Lies of P: Complete Edition» er på vei til plattformen. «2024 Soulslike» kommer i både digitalt og fysisk format når det lanseres på Switch 2.

      Den digitale utgaven av « Lies of P: Complete Edition» lanseres digitalt 6. august, mens den fysiske utgaven lanseres 2. oktober. Forhåndsbestillinger er tilgjengelige fra og med i dag på Nintendo eShop.

      Som du kanskje forventer, inneholder « Lies of P: Complete Edition» ikke bare grunnspillet, men også Overture-DLC-en. Vi kan forvente at dette blir den nye måten å kjøpe spillet på de fleste plattformer, noe som gir oss tilgang til prequel-utvidelsen samt et av de beste Soulslike-spillene som har kommet fra et studio som ikke er FromSoft.

      Lies of P

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      Lies of P
      ANMELDELSE. Skrevet av Kieran Harris

      Kieran har spilt den makabre versjonen av eventyret om Pinocchio for å se hvordan det skiller seg ut i den mettede action-RPG-sjangeren.



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