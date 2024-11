Lies of P DLC slippes i 1. kvartal 2025

HQ

Det ser ut til å være travle ting hos den koreanske utvikleren Round 8 Studio. Etter å ha levert en av de beste Soulslikes i nyere tid i Lies of P, har teamet ikke stoppet, og jobber med en DLC som skal slippes i de tidlige delene av neste år.

Mens det var planer om at DLC skulle lanseres i 4. kvartal 2024, har disse planene falt gjennom, og det koreanske nyhetsnettstedet EBN (via TheGamer) rapporterer at det første partiet med nedlastbart innhold vil komme neste år i stedet. Vi vet fra spilldirektørens uttalelse tidligere på året at håpet er stort for fremtiden til Lies of P.

Round 8 er ikke bare fokusert på Lies of P, skjønt, da det har et annet spill i arbeid, som vil være en sci-fi-overlevelsesskrekktittel. Ifølge EBN-artikkelen er det mye som avhenger av Round 8 for å se om det kan fortsette Neowizs vekst i en viktig tid. Etter den påviste suksessen til Lies of P, er det mange øyne både i og utenfor bransjen på Round 8, for å se hva de holder på med neste gang.