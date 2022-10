Lies of P er over 30 timer langt

HQ

Et av de mest interessante spillene på Gamescom var det Bloodborne-liknende Lies of P. Køen til det visuelt unike spillet basert på historien om Pinocchio var utrolig lang, og selv for pressen kunne det være vanskelig å få en økt med spillet med mindre man ikke tok hensyn og presset seg frem.

Bak spillet står den sørkoreanske utvikleren NEOWIZ, som ellers ikke har de noen store suksesser i Vesten bak seg, men det har ikke bremset hypen, og nå avslører spillets regissør Choi Ji-Won hvor langt vi kan forvente at det blir.

"If you basically go through the game, it will take around 30 hours. But if you thoroughly check all of the contents that are hidden in the game, then it will be around 60 hours," forteller Ji-Won til Prankster101.

Han forteller også hvorfor han valgte å gjøre spillet relativt langt i stedet for å satse på en mer fokusert opplevelse:

"I decided to go with a longer play-time game because I thought I could target both players who love to enjoy longer play-times as well as shorter play-times. So I decided to go with a game that has a longer play-time. But even for the player who wants to enjoy the shorter game, they can take it stage by stage. Each stage, if you really go through it, will take around 10 hours, and each stage has different characteristics and features. If you take it one stage at a time, as one game, then you'll enjoy it step by step."

Lies of P forventes utgitt i 2023 på PC, Xbox og PlayStation.