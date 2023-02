Lies of P får en fysisk utgivelse

HQ

Lies of P ble raskt en veldig hypet tittel etter at det ble annonsert i 2021. Det tilbyr en veldig mørk Soulslike-tolkning av fortellingen om Pinocchio og kommer til PC, PlayStation og Xbox (i tillegg til å være inkludert i Game Pass) i august. Så langt har det bare vært snakk om en digital lansering, men nå annonserer utgiver Neowiz at Fireshine Games også vil gi ut en fysisk utgave for konsoll.

Sarah Hoeksma, markedsdirektør i Fireshine Games kommenterer samarbeidet slik:

"Vi er glade for å ha inngått et samarbeid med Neowiz for å lansere den fysiske versjonen av Lies of P i vestlige markeder senere i år. Som et av de mest etterlengtede spillene i 2023, gleder vi oss til at spillerne skal gå inn i denne dypt mørke versjonen av en klassisk historie og oppleve eventyret som venter dem."

Sjekk ut de fysiske omslagene til spillet nedenfor. Vi har også en Physical Reveal Trailer å tilby, selv om navnet føles litt uklart gitt mangelen på fysiske spill i den, men vi er bare glade for å se mer fra spillet uansett. Vil det være fysisk, digitalt eller Game Pass for deg når Lies of P kommer?