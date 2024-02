Lies of P får Wo Long: Fallen Dynasty-crossover neste uke

HQ

Hvis du ikke har fått noen gaver eller kort denne valentinsdagen kan Lies of P og Wo Long: Fallen Dynasty hjelper deg. Førstkommende onsdag, 14. februar, samarbeider de to Souslikene om å gi deg kult utstyr i førstnevnte.

Dragon Crescent Glaive og Armour og Bandana of the Honourable vil være tilgjengelig som en del av denne feiringen, noe som gir deg noen nye alternativer for å kjempe mot de urverksfiendene som finnes i Lies of P.

Tidligere ble det delt ut noe Lies of P -utstyr i Wo Long: Fallen Dynasty, så det ser ut til at Team Ninja gjengjelder tjenesten her. Forhåpentligvis får vi snart se mer omfattende DLC fra Lies of P, ettersom det virket som om utvikleren Neowiz antydet at en utvidelse kunne være på trappene.