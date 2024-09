Lies of P-regissør om planlagt DLC og oppfølger: "Vi har som mål å gjøre det vi gjorde bra bedre"

HQ

Etter lanseringen på sensommeren i fjor lovet utvikleren Neowiz at mer Lies of P-innhold var på vei. Dette skulle komme i form av DLC og en fullverdig oppfølger, og til tross for at det har gått 12 måneder, har vi ennå ikke sett mye av noen av delene.

Hvis du håpet å ha noen faste nyheter og informasjon om DLC for en, ser det ut til at Neowiz nærmer seg nærmere og nærmere å dele noe konkret, ettersom nå spilldirektør Jiwon Choi har publisert et brev for å bekrefte at produksjonen fortsatt er godt i gang.

Choi uttaler: "Målet mitt som regissør, som er å lage et hyggelig spill, har aldri vaklet. Deres tilbakemeldinger og oppmuntring har vært, og vil alltid være, en konstant kilde til inspirasjon for meg.

"For DLC-en til Lies of P og oppfølgeren har vi som mål å gjøre det vi gjorde bra bedre, og forbedre oss på områder der vi har rom for å vokse. Det høres kanskje enkelt ut, men jeg opplever at det å holde seg til det grunnleggende er alt annet enn enkelt."

Choi gir ingen ytterligere informasjon eller til og med gir en tidslinje for når DLC kan komme, men han har delt et nytt utdrag av kunstverk fra DLC, som du kan se nedenfor.