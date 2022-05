Lies of P sikter etter 4K/60fps på Xbox Series X og PS5

HQ

For ikke så lenge siden utga utvikler Round 8 Studio en imponerende trailer fra deres FromSoftware-inspirerte action-RPG Lies of P, som ser ut til å foregå i en skumlere versjon av Pinocchios verden.

Spillet kommer neste år, og allerede nå kunngjør studioet at de kommer til å sikte etter 4K/60fps på PlayStation 5 og Xbox Series X. I et intervju med GamingBolt forteller studioet nemlig at det kommer til å være flere grafiske innstillinger, som beskrives slik:

"On PS5 and Xbox Series X, Lies of P will feature a Quality Mode and a Performance Mode. While Performance Mode will see the game running at 1440p and 60 FPS, Quality Mode is currently offering native 4K visuals at 30 FPS gameplay, though the developers say they are "working towards the goal of" native 4K and 60 FPS in Quality Mode. There's no word yet on what to expect from the Xbox Series S version."

Se traileren for spillet nedenfor.