Lies of P viser frem nye fiender og et nytt område

Lies of P Krat ser ikke bare imponerende ut med sitt fartsfylte, sjelelignende spill, for noe annet som har trukket manges øyne mot det kommende actionspillet, er omgivelsene. Krat ser ut til å bli en oppslukende by med mange interessante steder, deriblant Lorenzini-arkaden.

Sju nye minutter med spilling fra Lies of P (som du kan se nedenfor) viser frem arkaden i all sin prakt. Lorenzini-arkaden var en gang i tiden et fint underholdningssted, men har siden forfalt kraftig.

Skremmende fiender og eksentriske våpen preger disse gameplay-bildene, noe som gjør oss enda mer spente på spillet, som lanseres om drøyt to uker.