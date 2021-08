Life is Strange: True Colors' Wavelengths-utvidelse virker kul

HQ

Samtidig som at Deck Nine annonserte Life is Strange: True Colors fikk vi også vite at spillet vil få en utvidelse kalt Wavelengths. Den gang nøyde utviklerne seg i hovedsak med å si at den vil la oss spille som Stephanie Gingrich fra Life is Strange: Before the Storm. I kveld er det tid for å få vite en god del mer.

Kveldens trailer handler utelukkende om Life is Strange: True Colors - Wavelengths, og utvidelsen virker ganske kul. Historien vil foregå en stund før True Colors, så Steph har akkurat fått jobben som radiovert for radiostasjonen KRTC og selger i en platebutikk. Dette betyr tydeligvis at vi skal få lov til å styre radioen med en rekke sanger fra virkeligheten, spille inn reklamesegmenter, gi innringere råd ved hjelp av en D20-terning, prøve lykken i en Tinder-lignende applikasjon og generelt nyte livet gjennom fire sesonger.