Life is Strange-skaperne går for mer action i Banishers: Ghosts of New Eden

Gjengen i Don't Nod er i hovedsak kjent for historiefokuserte spill som Life is Strange, Tell Me Why og Twin Mirror hvor man stort sett bare prater med folk og går litt rundt omkring, men de er tydeligvis klare for å gjøre litt mer i sitt neste spill.

Utviklerne beskriver jo Banishers: Ghosts of New Eden som et historiefokusert actionrollespill, noe jeg kan forstå etter å ha sett traileren under. Året er 1695, og vi følger Antea Duarte og Red mac Raith som blander forretning med glede ved å være både elskere og en spøkelsesjegerduo kalt Banishers. Problemet er bare at jeg egentlig burde skrevet de var siden Antea ble dødelig skadet i den forrige jakten deres, noe som har ført til at hun nå er en av skapningene de alltid har hatet. Derfor prøver de å finne en måte å fri henne fra denne tilværelsen.

I kjent stil gjøres dette blant annet med å bestemme hva du sier og gjør, noe som kan få små og store konsekvenser. Denne gangen toppes dette av enda mer hjernetrim og intense kamper hvor Antheas åndelige krefter og Reds mer hverdagslige våpen må kombineres for å beseire fiendtlige spøkelser.

Forvent å se og høre langt mer om dette fremover, for planen er at Banishers: Ghosts of New Eden skal lanseres mot slutten av 2023.