Life is Strange-skaperne skal vise sitt neste spill i morgen

HQ

Med Remember Me, Life is Strange, Vampyr, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Tell Me Why og Twin Mirror har den talentfulle gjengen i Dontnod vist at de vet hvordan man lager både varierte og underholdende spill, så det kan være lurt å følge med i morgen.

Dontnod har gått på Twitter for å fortelle at de ikke bare vil dele noen nyheter i morgen, men også at vi "kanskje får noen ledetråder" om hva det neste spillet deres er. Vi får se om dette er noe helt etter, en oppfølger til Vampyr eller noe, men utviklerne har flere ganger sagt Life is Strange-universet nå er i Deck Nine sine hender.