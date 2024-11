Lifeline får en livline i Apex Legends: Sesong 23

HQ

Det er den tiden for nok en sesong av Apex Legends å gjøre sin ankomst. Kjent som From the Rift, dette er den 23. sesongen av Respawns enormt populære Battle Royale, og den debuterer så snart som i dag. Med det i tankene, hva er nytt? Hva er det å vite? Hva er de store nye endringene og tilleggene som skjer i denne sesongen? Det er noen spennende planer, men uten tvil den største og mest lovende er en stor overhaling til en Apex Legends veteran, en karakter som har gjort rundene siden dag én: Lifeline. Jepp, den støttende kampmedisinen får en overhaling i et forsøk på å bringe henne på linje med konkurrentene, og som en del av en nylig utviklerrundbord, Respawn fortalte oss hva dette innebærer.

Livslinje 2.0

Etter hvert som andre karakterer ble kraftigere og kraftigere, har Lifeline følt seg mangelfull, og det er grunnen til at hun får noen nye ferdigheter. For det første vil hennes passive nå tillate henne å manøvrere rundt på kartet med større letthet, alt ved å ta tak i hennes ledsagerrobot D.O.C. og kunne gli ved hjelp av dette. For å følge opp blir hennes taktiske også justert slik at den er mindre stiv, noe som betyr at Lifeline kan velge og målrette mot en alliert og få D.O.C. til å følge og kontinuerlig helbrede dem, med Lifeline i stand til å endre den målrettede allierte når og hvor hun vil. Til slutt vil hennes ultimate droppe omsorgspakkesystemet og i stedet dreie seg om en 360-graders Halo Shield System som D.O.C. kan gyte. Dette vil beskytte allierte mot kuler, samtidig som spillere i nærheten får raskere helbredelse.

Disse endringene vil bli stablet opp og styrket med noen få støtteomfattende endringer også, med hele klassen som nå kan skryte av to nye passive fordeler. Den første er Heal Expert og dette gjør det mulig for støttekarakterer å bevege seg raskere mens de helbreder. Den andre er Revive Speed, og som du kanskje kan gjette, gjør det mulig for støtter å gjenopplive allierte raskere og til og med gi rezzed allierte forbedret helseregenerering i en kort periode.

Lifeline vil også se noen visuelle endringer, men Respawn lover at de vil forklare disse nærmere etter hvert som sesongen fortsetter å rulle videre.

Relikvier fra Rift

Den neste store endringen er tilføyelsen av Rift Relics, derav navnet på sesongen. Dette er kraftige gjenstander som hyller Apex Legends og Titanfall lore, og kan finnes i kosmiske portaler som er plassert rundt på hvert kart. Du kan finne dødelige våpen som Titanfalls EPG-1-rakettkaster med uendelig ammunisjon, eller massivt virkningsfulle hop-up og våpenforbedringer, inkludert en som heter Lifesteal, som lar deg helbrede en del av skaden som er påført fiender. Boost Kits kan også bli funnet her, med disse som tilbyr "virkelighetsbøyende evner", det være seg å spole tiden tilbake eller trosse dødens klør.

Raptor's Claw

Bortsett fra et nytt kamppass fullpakket med tonnevis av nye kosmetikk å tjene, er det siste tilskuddet av merknad i Season 23: From the Rift det nye universelle nærkampvåpenet, Raptor's Claw. Dette er en kosmetikk som gjør det mulig for spillere å bruke en slående kniv i stedet for den typiske nærkampteknikken som tilbys av hver karakter. Den vil ha flere varianter og vil kunne kjøpes fra Void Mercenary Store ved utgivelsen en kort stund før den går over til Mythic Shop.

Med Apex Legends: From the Rift ankommer i dag, sørg for å sjekke ut alt dette selv i Respawns Battle Royale.