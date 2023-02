Like a Dragon får sin egen dokumentar-miniserie

HQ

Like a Dragon er en serie som, til tross for at den har vært tilgjengelig i Japan i flere tiår, har sett sin popularitet stige i Vesten noe nylig. Hvis du har funnet deg selv forelsket i serien etter å ha spilt den nylig utgitte Like a Dragon: Ishin eller har spilt spillene en stund, ser du sannsynligvis frem til Like a Dragon 8.

Ryu Ga Gotoku Studio, utvikleren bak den populære franchisen, har nettopp droppet den første delen av en dokumentarminiserie som vil gå over utviklingen av det nyeste spillet i serien. Du kan sjekke ut den første episoden her, som tar en titt på den første innspillingsøkten med Kazuhiro Nakaya, stemmen til Ichiban Kasuga.

Vi får flere sniktitter på spillets innspillingsøkter i fremtidige episoder, men det er alltid interessant å skrelle bort på mysteriene i spillutvikling, og se hvordan en tittel er laget.

Gleder du deg til Like a Dragon 8?