Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name viser frem ny trailer

Like a Dragon har allerede hatt en stor utgivelse i år med Like a Dragon: Ishin, som tok oss tilbake i tid. Neste spin-off i serien, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, har nettopp fått en ny, utvidet trailer.

The Man Who Erased His Name inneholder en ny historie om Kazuma Kiryu, som i denne tittelen går under kodenavnet Joryu. Det kommer til å være mange minispill og spennende kamper ved siden av spillets historie.

Spillere som forhåndsbestiller får Legendary Fighter Pack, som inkluderer Like a Dragon-ikonene Goro Majima, Taiga Saejima og Daigo Dojima som spillbare figurer i Coliseum-kamparenamodus. I tillegg får du en sniktitt på den neste hovedserien, Like a Dragon: Infinite Wealth, som etter planen skal lanseres tidlig i 2024.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name lanseres 9. november til PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One og PC.