Like a Dragon: Infinite Wealth lanseres i januar

De neste månedene kommer til å bli svært travle for Yakuza-fans, for ikke bare gleder vi oss til Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name i november 2023, men nå kan vi også se frem til Like a Dragon: Infinite Wealth like etterpå.

Som en del av Ryu Ga Gotoku Studio Like a Dragon Direct som ble holdt tidligere i morges, satte den japanske utvikleren endelig en fast utgivelsesdato på neste kapittel i Ichiban Kasugas historie, samtidig som de ga oss to nye trailere.

Den ene traileren fokuserte på gameplayet, mens den andre var basert på historien, og begge ga oss spennende glimt av denne kommende tittelen. I tillegg avslørte RGG Studio, som nevnt for et øyeblikk siden, lanseringsdatoen for spillet, som er satt til 26. januar 2024.

Så hvis du har vært nysgjerrig på hvorfor Ichiban ligger naken på en strand og hvordan han havnet der, får du snart vite nettopp det og mer til.

