Like a Dragon: Infinite Wealth støtter Steam Deck fra første stund

Like a Dragon: Infinite Wealth lanseres 26. januar til PC, PlayStation og Xbox, og byr på nye eventyr i en verden kontrollert av yakuzaen. Og nå har Ryu ga Gotoku Studio bekreftet at enda flere spillere vil kunne bli med på moroa, ettersom spillet er Steam Deck Verified fra dag én.

Selv om dette ikke er helt overraskende med tanke på at Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (som ble lansert 9. november) gikk som smurt og inkluderte en kort Infinite Wealth-demo, er det likevel fint å få en bekreftelse. Serien er også svært populær på Steam, så vi mistenker at det vil være mange fornøyde Steam Deck-eiere på grunn av dette.

Vi synes at det turbaserte Infinite Wealth passer godt til bærbare spill, og vil fortelle deg hvor bra spillet er i vår kommende anmeldelse.