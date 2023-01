Like a Dragon: Ishin avslører PC-spesifikasjoner

HQ

Like a Dragon: Ishin markerer nyinnspillingen av den eksklusive tittelen med samme navn fra 2014 i Japan. Satt til lansering 21. februar i år, vet vi nå hvilke PC-spesifikasjoner du trenger for å kjøre spillet.

Spesifikasjonene ble avslørt i sin helhet via spillets Steam-side, og ser ikke ut til å være for krevende. For minimumsspesifikasjonene, som kan forvente å gi deg 1080p-oppløsning og 30 bilder per sekund på lave innstillinger, trenger du en Intel Core i5-3470 eller AMD Ryzen 3 1200, 8 GB RAM og en NVIDIA GeForce GTX 960 eller AMD Radeon RX 460.

De anbefalte spesifikasjonene vil gi deg en høy grafikkinnstilling med 1080p og 60 fps, men vil forståelig nok trenge en mer kraftig PC. For å kjøre Like a Dragon: Ishin ved disse innstillingene, trenger du en Intel Core i7-4790 eller AMD Ryzen 5 1600, 8 GB RAM fortsatt, og en NVIDIA GeForce RTX 2060 eller AMD Radeon RX Vega 56.

Like a Dragon: Ishin vil også ta opp 60 GB maskinvareplass på PC-en din, noe som er ganske mye, men ikke på langt nær så mye som noen andre titler tar opp.

Like a Dragon: Ishin lanseres også på PS4, PS5 og Xbox Series X/S den 21. februar.