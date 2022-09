Like a Dragon: Ishin tar Yakuza tilbake i tid med remake

Siden Ryu ga Gotoku Studio skal ha sin egen nyhetsfylte stream senere i dag har mange gledet seg til å høre mer om Yakuza 8 og andre spill de skal gi oss fremover. Det viser seg at vi ikke må vente helt til da.

Studioet dukket opp i kveldens State of Play-sending for å avsløre at det lager en remake av 2014s Ryu ga Gotoku Ishin. Denne vil hete Like a Dragon: Ishin slik at det er enda tydeligere at dette er en spin-off av Yakuza-serien som tar oss tilbake til 1860-tallets Japan. Ikke at dette betyr ekstremt store endringer av gameplay, for som du kan se i traileren venter det absurde kamper, spinnville minispill og en overdramatisert historie når remaken lanseres i februar.