Like a Dragon-utvikleren er klar med enda en stor kunngjøring i år

Mens vi prøver å hente oss inn igjen etter mega-året 2023 når det gjelder spillutgivelser, viser 2024 ingen tegn til å la oss roe oss ned. Denne måneden får vi en enorm nyutgivelse i Like a Dragon: Infinite Wealth, men utvikleren har tydeligvis fortsatt mer å dele.

I en samtale med Famitsu sa Masayoshi Yokoyama, direktør for Ryu Ga Gotoku Studio, at det sannsynligvis kommer enda en stor kunngjøring i år. "Vi er veldig glade for å kunne lansere vårt nye verk Like a Dragon: Infinite Wealth i løpet av et slikt år," sa han. "Jeg gleder meg til å se utgivelsen nå, men jeg håper å kunne komme med en ny stor kunngjøring i 2024!"

Hva kan den kunngjøringen være? Det er lite sannsynlig at det blir et nytt hovedspill i Like a Dragon-serien, siden vi nettopp har fått Infinite Wealth, men det er alltid en mulighet for en ny spin-off eller noe helt annet.

Hva tror du denne store kunngjøringen kan være?