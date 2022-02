Liker du Pokémon? Følg med på søndag

den 24 februar 2022 klokken 15:33 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Siden jeg er på Discorden vår vet jeg at svaret er ja for mange, så da er det greit å fortelle at Pokémon Company har tenkt å følge tradisjonen sin. Selskapet sier at...