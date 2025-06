Lilo & Stitch 2 Bekreftet - Angel kan bli med på turen

Grønt lys for en oppfølger til live-action-filmatiseringen av Lilo & Stitch. Disney bekreftet dette i dag etter at den første filmen - som hadde premiere 23. mai - ble en massiv kommersiell suksess.

Spekulasjonene blant fansen er nå i full gang, og det snakkes om Experiment 624, "Angel" - en fan-favoritt som har kraften til å gjøre gode skapninger onde gjennom sin sang.

Lilo & Stitch knuste som kjent alle slags rekorder og solgte billetter for over 1,9 milliarder kroner bare i USA i Memorial Day-helgen. Globalt nådde inntektene over 3,5 milliarder svenske kroner i løpet av den første helgen. Så det er ikke rart at Disney er sultne på en oppfølger.

Til dags dato har Lilo & Stitch spilt inn over 9 milliarder svenske kroner på verdensbasis, og Disney-ledelsen har åpent innrømmet at Stitch-universet er perfekt for en ekspansiv historiefortelling.

Når det gjelder selve oppfølgeren, er detaljene fortsatt knappe. Teaseren er kort og gir ingen hint om handlingen eller lanseringsdato, men innsidere spekulerer i en premiere om ett til to år. Det gjenstår å se om det opprinnelige teamet - inkludert regissør Dean Fleischer Camp og skuespillere som Maia Kealoha, Chris Sanders og Sydney Agudong - kommer tilbake, eller om Disney vil ta historien i en ny retning.

Hva synes du om Lilo & Stitch?