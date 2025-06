Lilo & Stitch fortsetter å dominere kinoen, mens Mission: Impossible og Karate Kid sliter med å holde følge

HQ

Nok en helg nærmer seg slutten, og med det får vi se hvilke filmer folk har strømmet til for å se. Disneys live-action Lilo & Stitch fortsetter å tiltrekke seg kinogjengere, ettersom den nå har passert 600 millioner dollar.

Mission: Impossible - The Final Reckoning fortsetter på 2. plass, med en total omsetning på $353 millioner i skrivende stund. Med et estimert budsjett på 300-400 millioner dollar, må vi imidlertid se noen store svingninger for å gå i balanse.

Den debuterende Karate Kid: Legends kan ha gått seg litt vill i blandingen denne helgen. Prognosene sa at den skulle tjene rundt 35 millioner dollar bare på det amerikanske markedet, men filmen hentet hjem 21 millioner dollar i USA og 26 millioner dollar på verdensbasis. Deadline mener at dette i stor grad skyldes Cobra Kai-tiden. Karate Kid-fans tror de kan få filmene og seriene sine hjemme, og føler derfor kanskje ikke behov for å gå på kino for å se den nyeste filmen.