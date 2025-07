Lilo & Stitch har nå tjent inn over én milliard dollar

HQ

Det ser lyst ut for Disney, som nå kan skryte av fire filmer som har sprengt milliardgrensen i løpet av det siste året. Moana 2, Deadpool & Wolverine, Inside Out 2, og nå live-action-filmatiseringen av den elskede Lilo & Stitch.

Så hva ligger bak denne kassasuksessen? Analytikere peker på flere faktorer, særlig Disneys strategiske fokus på kinolanseringer i stedet for Disney+, massive markedsføringskampanjer, inkludert en Super Bowl-reklame, og et godt koordinert merchandise-push i detaljhandelen. En Disney-leder kommenterte filmens suksess slik :

"Vi visste at det var mye kjærlighet til Lilo & Stitch blant publikum over hele verden, men vi tar det aldri for gitt, og vi er stolte av hvordan denne nye filmen har fått kontakt med folk."

En oppfølger er allerede bekreftet, og det ser ut til at fremtiden til Lilo & Stitch er like lys som en soloppgang på Hawaii.