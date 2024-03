Lily James skal spille hovedrollen i en film som skildrer tilblivelsen av Bumble

HQ

Det virker som om 20th Century Studios og produksjonsselskapet Ethea Entertainment ønsker at flere skal få vite hvordan nettdatingsiden Bumble ble til. Paret har gitt grønt lys og støttet et prosjekt som ser ut til å fortelle denne historien, og Lily James skal spille rollen som grunnlegger og tidligere administrerende direktør Whitney Wolfe Herd.

Filmen skal etter sigende gå i produksjon i år, og James er også tilknyttet som produsent. Det er ennå ikke noe offisielt svar på når den kommer, men Deadline skriver at filmen ser ut til å bli vist i 2025, og at den utvilsomt kommer på Disney+ en gang etter det også, med tanke på at Disney eier 20th Century Studios.

Når det gjelder resten av rollebesetningen i filmen og eventuelle detaljer om handlingen, er alt dette foreløpig hemmelig.