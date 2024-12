Lily-Rose Depp brukte en bok om demonisk seksuell oppvåkning for å forberede seg til Nosferatu

HQ

Lily-Rose Depps portrett av Ellen Hutter i den kommende Nosferatu nyinnspillingen har allerede fengslet publikum med sin intensitet og emosjonelle dybde. I et intervju med IndieWire avslørte skuespilleren at en viktig del av forberedelsene var å fordype seg i okkult materiale, nærmere bestemt en bok med tittelen Péhor av Remy de Gourmont. Denne teksten, som utforsker temaer som begjær, korrupsjon og skyld, ble Depps personlige guide da hun arbeidet med å legemliggjøre karakterens plager. Hun refererte til den nærmest som en "bibel", og leste den gjennom hele innspillingen for å holde seg mentalt og emosjonelt i tråd med de mørkere aspektene ved rollen sin.

Nosferatu er regissert av Robert Eggers, og krevde at Depp utforsket ukjent territorium, særlig i rollen som en karakter fanget mellom begjær og undertrykkelse under grev Orloks uhyggelige innflytelse. Depp fortalte at regissøren ga henne et vell av inspirasjon, inkludert filmer og referanser som formet hennes forståelse av karakteren. Det var imidlertid innflytelsen fra Péhor som gjorde det mulig for henne å fange den fysiske og psykologiske intensiteten i Ellens kamp. Dette inkluderte scener der Depps rollefigur opplever en merkelig blanding av sensualitet og lidelse, fremkalt av Orloks nærvær.

Interessant nok trakk Depp også veksler på sin tidligere rolle i The Idol, der hennes karakter, Jocelyn, på samme måte var fanget i et krevende og komplekst emosjonelt landskap. Hun innrømmet at til tross for de store forskjellene mellom Jocelyn og Ellen, føltes den fysiske og emosjonelle dybden som krevdes for begge karakterene, beslektet. Innspillingen av Nosferatu bare to måneder etter at hun hadde avsluttet The Idol, gjorde at noe av denne energien fortsatt var fersk i henne.

Filmen kommer på kino den 25. desember, og fansen venter spent på hvordan Depps dype forberedelser vil slå ut på det store lerretet. Kan denne mørke, psykologiske tilnærmingen til karakteren hennes være nøkkelen til Nosferatus suksess?