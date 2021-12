Limbo- og Inside-skaperne gir livstegn fra nytt spill

Undertegnede fikk nesten forhåpninger om at Limbo- og Inside-skaperne i Playdead ikke ville bruke seks år mellom spillene sine denne gangen da de ga oss et glimt av sitt neste spill i 2017. Det viser seg altså å ikke bli en realitet, for siden den gang har danskene nærmest utelukkende gitt oss en håndfull bilder og konseptbilder fra det mystiske spillet i jobbutlysninger. Nå er det tid for enda en.

For Playdead har lagt ut en melding på Twitter hvor de gjentar at studioet fortsatt er ute etter flere folk, og deler i samme slengen et nytt bilde fra prosjektet som veldig enkelt nok bare kalles Game 3 foreløpig. Med tanke på at stillingene de lyser ut er ganske omfattende kan du nok være ganske sikker på at dette spillet ikke kommer ut før Inside fyller seks år den 29. juni. Den gledelige nyheten er at det fortsatt virker å bli utviklernes mest ambisiøse spill noen gang.