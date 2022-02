Limited Run åpner fysisk spillbutikk

HQ

Utgiveren Limited Run har siden 2015 spesialisert seg på å bringe digitale spill til fysisk format, og har hatt stor suksess blant samlere på plattformer som PlayStation Vita og Nintendo Switch. Nå tar selskapet steget videre og åpner en fysisk butikk.

Den nye butikken kommer til å ligge i Cary, North Carolina, der selskapet har hovedkvarter. Så man skal altså være en ganske dedikert spillsamler for å ta veien helt dit når de åpner i april. Gjør man likevel det får man blant annet mulighet til å kjøpe merchandise, vinylplater og selvfølgelig utgiverens egne spill.

"Roughly 75% of the store will be dedicated to Limited Run's games and products, while the other 25% will be a mixture of games, vinyl soundtracks, books, trading cards, and merch from other publishers and distributors. We'll also have a small pre-owned selection in the back featuring customer trade-ins, both modern and retro," forteller eier og stifter av Limited Run, Josh Fairhurst til Polygon.

Limited Runs første utgivelse var Breach & Clear til PS Vita; et spill som stifteren Josh Fairhurst og studioet hans Mighty Rabbit selv stod bak. Siden da har Limited Run utgitt mer enn 200 fysiske spill til PS Vita, Nintendo Switch og PS4.