Limited Run Games beskyldes for å selge ødelagte CD-R-versjoner av klassikere til overpris

Limited Run Games Limited Run Games har blitt kjent for å levere fysiske utgaver av spill som ellers ikke ville ha fått en slik versjon, ofte både påkostede og vakre. Men de er ikke uten kontroverser i det siste, og i fjor fikk en ansatt, Kara Lynne, sparken under oppsiktsvekkende omstendigheter etter at en nettmobb ledet av en transaktivist gikk til angrep på Lynne fordi hun hadde vist hype for det da uutgitte Hogwarts Legacy på sosiale medier og for å ha fulgt høyreorienterte brukere på Twitter.

Og nå tiltrekker de seg igjen oppmerksomhet på tvilsomme måter. Denne gangen skal Limited Run Games ha solgt brente CD-er (CD-R) i stedet for pressede CD-er i noen tilfeller, uten å informere publikum om dette. Likevel tar de full pris for spillene og kaller dem "limited games release", hvor man definitivt kan stille spørsmål ved hvor begrenset antall brente CD-er egentlig er.

I dette tilfellet dreier det seg om 3DO-titler, og som andre brukere har påpekt (blant annet på Reddit ), kan disse fullprisspillene i urovekkende mange tilfeller ikke engang brukes i en 3DO, og brukere skriver at de også tidligere har hatt problemer med flere utgivelser fra Limited Run Games.

Selskapet har ennå ikke kommentert saken, som imidlertid risikerer å blåse opp til storm ettersom det er hete følelser på sosiale medier akkurat nå fra kjøpere som føler seg skikkelig lurt.