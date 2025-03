Limited Run Games leverer et komplett utvalg av Crazy Taxi-produkter

Som du sikkert vet, jobber Sega med et stort comeback for flere av sine mest klassiske varemerker, blant annet Crazy Taxi, det svært populære og sprø arkadespillet fra slutten av 90-tallet, som ble en av de mest solgte titlene til Dreamcast.

HQ

Så langt har vi bare fått små glimt av dette prosjektet, men kanskje nærmer vi oss en kunngjøring. Et mulig tegn på det er at Limited Run Games nå har presentert en heftig samling av offisielt lisensierte Crazy Taxi -produkter, som inkluderer både klær og utstyr (inkludert Dreamcast-samlekort).

Alt er imidlertid oppført som "Coming Soon" uten annen informasjon. Du kan sjekke ut utvalget på denne lenken, og vi krysser fingrene for at salget starter samtidig som spillet blir formelt annonsert - kanskje i forbindelse med Nintendos Switch 2-arrangement 2. april?