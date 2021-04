Limited Run Games relanserer to Game Boy-klassikere

Du ser på Annonser

Et selskap som ofte får min lommebok til å brenne er Limited Run Games. De slipper hele tiden spesialutgaver av spill som ellers oftest ikke ville fått noen fysisk lansering, og disse inneholder ofte ganske fine godsaker.

Nå har Limited Run annonsert at de kommer til å relansere to klassiske Game Boy-spill: StarHawk og Metal Masters. StarHawk er en sidescrollende shooter som originalt ble sluppet i 1993 mens Metal Masters er et 2D beat 'em up som kom først i 1991 til Atari ST, IBM PC og Amiga for så å bli portet til Game Boy i 1993. Begge Limited Run-utgavene av spillene koster $34,99 og kan spilles på Game Boy-konsoller. Forhåndsbestillingene starter nå på fredag og pågår i fire uker.

Sjekk ut omslagene til nyversjonene nedenfor. Kommer du til å skaffe noen av disse?