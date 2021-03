Limited Run Games slipper fysisk samleboks med de tre første Doom-spillene

Du ser på Annonser

Limited Run Games meddeler at de slipper en herlig samleboks bestående av de tre første Doom-spillene. Doom: The Classics Collection slippes snart til PlayStation 4 og Switch. De kan bestilles fra 2. april til 2. mai. Tre utgaver er planlagt: Standard for $29,99, Special Edition til $79,99 samt Collector's Edition til $129,99.

Begge sistnevnte inneholder masser av ekstra godsaker som en nøkkelring med den klassiske hjelmen, en replika av det nøkkelkortet (i metall) samt en reprint av 1996 Doom-tegneserien på 16 sider som opprinnelig ble solgt sammen med id Anthology box set.

Se alt som følger med her.