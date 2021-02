Limited Run Games utgir herlig samlerutgave av To the Moon til Switch

Du ser på Annonser

Den fantastiske godbiten To the Moon ble originalt utgitt på PC i 2011. Sommeren 2019 ble spillet sluppet digitalt på Nintendos hybridkonsoll, og nå kan man for første gang få spillet fysisk også. Limited Run Games utgir nemlig To the Moon Deluxe Edition, som er en samlerutgave med følgende innhold:

Et fysisk eksemplar av To the Moon til Nintendo Switch

Det originale soundtracket på en fysisk CD

En reversibel plakat med nydelig kunst

River og Johnny-pins

Det herlig navngitte "Platty Plush", som altså er det bedårende nebbdyrkosedyret fra spillet

En origamikanin-nøkkelring av PVC

Ønsker du å sikre deg et eksemplar kan du forhåndsbestille her for $64.99 frem til 14. mars. Spillet forventes ikke å sendes før 4-5 måneder etter dette, men det er absolutt verdt det dersom du er fan. Ønsker du ikke hele pakken, men fortsatt et fysisk eksemplar av spillet, er det også en mulighet.

Ta en kikk på samlerutgaven på bildet nedenfor.