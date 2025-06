Linda Hamilton er tilbake - og kjemper mot romvesener i Osiris

HQ

Terminator-stjernen Linda Hamilton har tidligere sagt at hun ikke ville gjøre flere tøffe roller, men til tross for dette dukker hun nå opp i den nye sci-fi-filmen Osiris som Anya, en kvinne som ble kidnappet av romvesener for 30 år siden.

Sammen med en gruppe spesialsoldater som blir kidnappet fra jorden og våkner opp om bord på det samme skipet, bestemmer de seg for å slå tilbake for å stoppe de (åpenbart) onde romvesenene som planlegger å bruke mennesker som mat.

Filmen, som er regissert av William Kaufman (Sinners and Saints, Jarhead 3), blander praktiske effekter med høyoktan action, og til tross for sitt beskjedne budsjett ser den faktisk ganske bra ut. På rollelisten finner vi også Max Martini, Brianna Hildebrand, LaMonica Garrett, Michael Irby, Linds Edwards og Jarren Mitchell.

Ikke akkurat noen tungvektere, men det er neppe nødvendig når filmen først og fremst handler om romvesener. Filmen kommer neppe på kino internasjonalt, men via strømming eller VOD vil det nok være mulig å se filmen etter hvert. Osiris har premiere i USA 25. juli. Sjekk ut traileren nedenfor.