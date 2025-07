Linda Yaccarino går av som administrerende direktør i X

HQ

Da Elon Musk kjøpte Twitter og omdøpte det til X, var en av de første beslutningene som ble tatt å hente inn Linda Yaccarino som administrerende direktør i selskapet. Til tross for at Musk helt klart er ansiktet utad for X og har vært drivkraften bak mange av beslutningene som har blitt tatt på plattformen, er det Yaccarino som er sjefen i styrerommet, eller rettere sagt var det.

Lederen har bestemt seg for å trekke seg fra sin rolle ved roret til X. I en uttalelse lagt ut på den sosiale medieplattformen forklarer Yaccarino avgjørelsen som følgende :

"Da @elonmusk og jeg først snakket om hans visjon for X, visste jeg at det ville være mitt livs mulighet til å utføre det ekstraordinære oppdraget til dette selskapet. Jeg er utrolig takknemlig for at han har betrodd meg ansvaret for å beskytte ytringsfriheten, snu selskapet og forvandle X til Everything App.

"Jeg er utrolig stolt av X-teamet - den historiske snuoperasjonen vi har gjennomført sammen har vært intet mindre enn bemerkelsesverdig."

Hva som blir det neste for X, er fortsatt uklart, ettersom det i skrivende stund ikke er utpekt noen erstatter for stillingen som administrerende direktør.