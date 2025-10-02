Lioness kommer tilbake til Paramount+ for en tredje sesong

Taylor Sheridan fortsetter å være Paramount + sin gyldne gås. Streaminggiganten har nå sett ut til å utnytte skaperen nok en gang da den har plukket opp og fornyet dramaserien Lioness for et tredje kapittel.

Som avslørt i en pressemelding, blir vi fortalt at Lioness vil være tilbake til slutt med Zoe Saldana og Nicole Kidman som gjentar sine roller som henholdsvis Joe og Kaitlyn. Begge de berømte stjernene vil også fungere som utøvende produsenter på serien, sammen med Sheridan og flere andre.

Det er ikke satt noen premieredato eller noe tidspunkt for den tredje episoden, så vi må bare vente til vi hører mer. For de som ikke er kjent med hva Lioness tilbyr, kan du se en trailer for den nå tilgjengelige andre sesongen nedenfor.