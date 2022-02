Lionhead-produsent ansatt av det nye Fable-teamet

De som er bekymret for at det kommende Fable-spillet ikke vil føles så genuint britisk, ettersom det utvikles av en ny utvikler etter Lionheads nedleggelse, blir forhåpentligvis lettet over at Playground Games nå har ansatt Amie Loake.

"Hvem?", spør du kanskje. Selv om hun ikke er et spesielt kjent navn, var hun hos Lionhead i flere år og jobbet i flere forskjellige roller, blant annet som assisterende produsent for Fable Legends. Etter det begynte hun å jobbe for Sumo Digital, men nå skriver hun dette på Twitter:

"I'm very happy to announce that next month I will be joining @WeArePlayground on the #Fable team as a Senior Producer! I'm so excited to be part of bringing this franchise, which is so close to my heart, to the new generation. I hope we can make my fellow Lions proud <3"

Det er allerede flere tidligere Lionhead-ansatte hos Playground Games, og å ha en av dem som Senior Producer kommer absolutt til å bidra til at Fable føles som Fable. Selv om vi fortsatt ikke vet når vi får se spillet i aksjon er det flere analytikere som peker mot 2023 eller 2024.