Lionsgate lager en ny overlevelsesskrekkfilm om en massiv rotteplage

HQ

Selv om rotter kan være søte små skapninger, har du ikke lyst til å ende opp med en sulten sverm av dem om natten. Det ser ut til å være inspirasjonen bak Lionsgates nye overlevelsesskrekkfilm Rats! som vil spille på folks musofobi.

Ifølge Deadline vil filmen utspille seg i New York City og følge en gruppe overlevende som prøver å stoppe en rotteplage som verden aldri før har sett maken til. Tenk World War Z, men med rotter, på en måte. World War R?

Lionsgate samarbeider med Pitch Perfect- og Last Breath-produsenten Paul Brooks om rettighetene til filmen, som de vil handle rundt på det kommende Cannes-markedet. Todd Strauss-Schulson skal regissere med Jason Fuchs fra It: Welcome to Derry om bord for å produsere.