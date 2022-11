Lionsgate skal lage film av Streets of Rage sammen med John Wick-skaperen

HQ

De av dere som spilte på SEGAs konsoller tidlig på 90-tallet husker sikkert med glede de tre steinharde, actionfylte Streets of Rage-spillene. Utfordrende og underholdende med mulighet for opptil to spillere til å servere knoke-smørbrød til gatas svin. Det var en skikkelig megahit for SEGA og nå er altså en film på vei også.

I april ble det kjent at John Wick-skaperen, Derek Kolstad, skulle skrive en film basert på Streets of Rage sammen med Sonic the Hedgehog-produsentene i dj2 Entertainment og Equalizer-produsentene i Escape Artists.

Nå rapporterer Deadline at filmselskapet Lionsgate har plukket opp rettighetene, så det ser ut til at prosjektet går fremover. Derek Kolstad sier:

"When Dmitri first mentioned the idea of cracking a Streets of Rage movie, I was so immediately freaking in. And to play with Sega? The 10-year-old me is still grinning."

Erin Westerman som er en av lederne ved Lionsgate la til:

"The game has a rich world and narrative, and we're thrilled to be reuniting with Derek to bring it to life."

Hva tenker vi om dette, kan Streets of Rage gjøre det bra som film eller lukter det flopp lang vei?