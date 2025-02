Liquid Swords studio sier opp en del av teamet sitt mens det prøver å fullføre sitt første prosjekt

HQ

Hvis du ikke er kjent med Liquid Swords studio, er det sannsynligvis fordi det ikke har gitt ut et spill ennå. Men hvis vi sier at det er grunnlagt og drevet av en annen Avalanche Studios-grunnlegger og Just Cause-ideolog Christofer Sundberg, kan du kanskje få noen ideer. Liquid Swords ble grunnlagt i 2020, og innen 2023 planla det svenske studioet å ha 100 ansatte på plass. Nå må de redusere antallet.

Liquid Swords har kunngjort på sine nettsider og på sosiale medier at de på grunn av utfordringene i den nåværende bransjen og sin økonomiske situasjon må redusere staben. Antallet overtallige ansatte er ikke offentliggjort, men det ser ut til at kjernen i studioet vil være stor nok til å fortsette arbeidet med sitt nåværende prosjekt og på et langsiktig vedlikehold av studioet.

Liquid Swords' grunnlegger og CCO, Christofer Sundberg, forklarer: "Jeg lovet våre ansatte og aksjonærer suksess og å bygge et studio som redefinerer spillutvikling med et lite, ekspertdrevet team og en bærekraftig arbeidsmodell. Vi har oppnådd mye av dette, men skiftende markedsforhold hindret oss i å lykkes innenfor tidsrammen vi hadde satt. Som et resultat av dette må vi ta avskjed med talentfulle personer som har vært avgjørende på reisen vår. Dette er utrolig vanskelig, men vi er fortsatt forpliktet til visjonen vår og vil fortsette å jobbe med vår IP og vårt første spill med et dedikert team."