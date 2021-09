Little Big Planet 3-serverne åpnes igjen, men resten stenges

HQ

Mange Little Big Planet-spillere har virkelig fått føle på frustrasjonen de siste månedene som følge av serverproblemer og hackere, så dagens annonsering vil skape blandede reaksjoner.

Sumo Digital forteller at serverne til PlayStation 4-utgaven av Little Big Planet 3 endelig har blitt åpnet igjen, og dermed lar oss spille de over ti millioner brukerskapte tingene det tilbyr. Dessverre kommer dette på beskostning av at serverne legges ned på alt av PS3- og PS Vita-utgaver, så Little Big Planet, Little Big Planet 2, Little Big Planet Vita og PS3-utgaven av Little Big Planet 3 mister en god del innhold og muligheter. Vi kan fortsatte spille disse og lage mer i dem, men heretter blir det ikke mulig å laste opp eller ned brukerskapt innhold i dem. Heldigivs kan mye av det brukerskapte innholdet nytes i PS4-utgaven av Little Big Planet 3, men svarene i Sumo Digital sin melding gjør det uansett klart at denne avgjørelsen er skuffende for mange.