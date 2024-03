Little Big Planet-studioet var nær ved å bli lagt ned

HQ

Det slo ned som en bombe da Sony for noen uker siden kunngjorde at de ville si opp 900 PlayStation-ansatte, legge ned et studio og kansellere flere spill i ulike utviklingsstadier.

Studioet som dessverre forsvinner er London Studio, som ble grunnlagt for 22 år siden etter sammenslåingen av Psygnosis og Team Soho. De jobbet med et fantasy-eventyr, som vi nå aldri får se. Men Sony var nær ved å ta en annen beslutning. Ifølge journalisten Ethan Gachs Dead Game-nyhetsbrev var tanken at britiske Media Molecule (Little Big Planet, Dreams) skulle stenges.

De har ikke gitt ut et nytt spill siden 2019, da de lanserte den kommersielle floppen Dreams. Hva de jobber med i dag er uklart, men det er bekreftet at det ikke er en Dreams-oppfølger. Sony tror tydeligvis på prosjektet, ettersom de til slutt valgte å legge ned London Studio fordi arbeidet med fantasy-tittelen gikk for sakte.

Så sent som i oktober ble også Media Molecule rystet da rundt 20 personer fikk sparken og grunnleggeren og regissøren Mark Healy forlot studioet.

Takk til GamingBolt